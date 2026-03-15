База с итальянским контингентом в Кувейте подверглась атаке дрона

База, где размещен итальянский контингент, подверглась атаке беспилотника на авиабазе Али Аль Салем в Кувейте. В результате был уничтожен беспилотный летательный аппарат итальянской оперативной группы ВВС.

Как передает Day.Az, начальник штаба обороны Италии Лучано Портолано заявил, что беспилотник поразил укрытие, где находился итальянский БПЛА.

"В момент атаки весь персонал находился в безопасности и не пострадал. Я немедленно связался с командиром контингента, чтобы уточнить ситуацию", - отметил генерал.

Портолано подчеркнул, что в последние дни численность итальянской оперативной группы ВВС на базе была заранее сокращена в связи с изменением ситуации с безопасностью в регионе. Оставшийся персонал продолжает выполнять основные задачи.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.