https://news.day.az/world/1822245.html Убит генерал КСИР Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердил смерть генерала Абу аль-Касима Бабайана, назначенного на пост главы военной канцелярии верховного лидера Ирана. Как передает Day.Az, об этом иранское новостное агентство "Фарс" сообщило со ссылкой на пресс-службу армии.
Убит генерал КСИР
Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердил смерть генерала Абу аль-Касима Бабайана, назначенного на пост главы военной канцелярии верховного лидера Ирана.
Как передает Day.Az, об этом иранское новостное агентство "Фарс" сообщило со ссылкой на пресс-службу армии.
"Генерал Абу аль-Касим Бабайан погиб в результате ударов Израиля и США. Выражаем соболезнования его семье и близким", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Точная дата смерти генерала не сообщается.
