Братство между Азербайджаном и Турцией невозможно нарушить и ему невозможно навредить.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым.

"Некоторые силы со злым умыслом начали деятельность, направленную на подрыв нашего братства с Азербайджаном. Что бы ни происходило, братство между Азербайджаном и Турцией невозможно нарушить и ему невозможно навредить.

Мы всегда говорим: "два государства - один народ". На самом деле это понятие можно расширить. Для всего тюркского мира принцип "восемь государств - один народ" является нашим ориентиром и нашей целью", - сказал он, выступая перед представителями туристической отрасли на ифтаре в Баку.

Бинали Йылдырым добавил, что в Турции с удовлетворением воспринимают процесс примирения между Азербайджаном и Арменией.

"Наша цель - укреплять дружбу и уменьшать вражду. Любой мир лучше войны", - отметил он.