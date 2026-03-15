Определились лучшие тяжелоатлеты Азербайджана - ФОТО
На чемпионате Азербайджана по тяжелой атлетике продолжаются соревнования среди мужчин.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в очередной день турнира определились победители еще в трех весовых категориях.
В категории до 60 кг золотую медаль завоевал Мирмагсум Тагизаде. Он показал результат 175 кг в сумме двоеборья (76 кг в рывке и 99 кг в толчке), опередив своих соперников.
В весе до 65 кг победителем стал Мусаб Мамедтагиев, поднявший в сумме 256 кг (111 кг + 145 кг).
Один из лучших результатов дня показал Фуад Гасанов. В категории до 71 кг он набрал в сумме 299 кг (141 кг + 158 кг) и также стал чемпионом страны.
