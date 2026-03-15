Microsoft раскрыла характеристики нового поколения консоли Xbox

На конференции Game Developers Conference 2026 вице-президент Microsoft по развитию игровых устройств Джейсон Рональд раскрыл детали консоли следующего поколения семейства Xbox, известной под кодовым названием Project Helix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Рональда, устройство станет частью новой стратегии компании, направленной на объединение игровых экосистем. Project Helix позволит запускать как игры для Xbox, так и для ПК. Ключевым элементом консоли станет новый кастомный процессор, разработанный совместно с AMD.

По заявлениям компании, новая начинка обеспечит заметный прирост производительности, а также расширенные возможности трассировки лучей, что позволит разработчикам создавать более детализированные и динамичные игровые миры.

Для повышения производительности графики в системе будет использоваться технология масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution нового поколения, которое также способно генерировать дополнительные кадры и повышать эффективность работы трассировки лучей. В AMD уточнили, что новый апскейлер получил внутреннее название Diamond.

Первые альфа-версии девкитов для разработчиков ожидаются в 2027 году.

Кроме того, в Microsoft сообщили о планах расширить доступ к классическим играм экосистемы в честь 25-летия бренда Xbox. Компания намерена предложить новые способы запуска и доступа к знаковым проектам прошлых лет.

Рональд также отметил, что стратегия компании предполагает упрощение разработки и распространения игр между различными платформами Microsoft. В частности, уже в апреле в Windows 11 в некоторых регионах появится "режим Xbox", позволяющий переключаться между рабочей средой и игровым интерфейсом.