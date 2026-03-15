В Баку ожидается дождь

16 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться облаками.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных местах возможен дождь.

Юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем - 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85 %, днем - 60-70 %.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. Местами прогнозируется туман. Западный ветер в некоторых районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем - 10-15° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем - 0-5° тепла.

