Британия привела десантный корабль в повышенную готовность
Великобритания привела вспомогательный десантный корабль RFA Lyme Bay в состояние повышенной готовности.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
По информации ведомства, в настоящее время на борту корабля проходят учебные мероприятия. Подготовка судна рассматривается как превентивная мера на случай, если возникнет необходимость оказать поддержку при выполнении морских задач в Восточное Средиземноморье.
