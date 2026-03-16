Британия привела десантный корабль в повышенную готовность

Великобритания привела вспомогательный десантный корабль RFA Lyme Bay в состояние повышенной готовности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

По информации ведомства, в настоящее время на борту корабля проходят учебные мероприятия. Подготовка судна рассматривается как превентивная мера на случай, если возникнет необходимость оказать поддержку при выполнении морских задач в Восточное Средиземноморье.