Молитва 26-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 марта - двадцать шестой день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:25, а ифтар в 19:03.
Предлагаем вашему вниманию молитву двадцать шестого дня месяца:
"Allahumməc-əl sə-yi fihi məşkura. Və zənbi fihi məğfura. Və əməli fihi məqbula. Və eybi fihi məstura. Ya əsməəs-samiin".
Перевод:
"О Аллах! Сделай так, чтобы старания мои в этом месяце заслужили Твое одобрение, а грехи мои были прощены, чтобы деяния были приняты, а недостатки скрыты. О Тот, кто является самым внемлющим из всех слышащих!"
