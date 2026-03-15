Молитва 26-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

16 марта - двадцать шестой день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:25, а ифтар в 19:03.

Предлагаем вашему вниманию молитву двадцать шестого дня месяца:

"Allahumməc-əl sə-yi fihi məşkura. Və zənbi fihi məğfura. Və əməli fihi məqbula. Və eybi fihi məstura. Ya əsməəs-samiin".

Перевод:

"О Аллах! Сделай так, чтобы старания мои в этом месяце заслужили Твое одобрение, а грехи мои были прощены, чтобы деяния были приняты, а недостатки скрыты. О Тот, кто является самым внемлющим из всех слышащих!"

