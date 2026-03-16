Нетаньяху опроверг слухи о своей гибели

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на волну слухов о его исчезновении и возможной гибели, записав короткий видеоролик, запечатлевший, как он заказывает кофе в одной из кофеен страны и отвечает на актуальные вопросы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, видеозапись размещена на страницах премьера в соцсетях.

В течение недели на фоне ударов Ирана по Израилю в интернете распространились спекуляции по поводу состояния Нетаньяху. Пользователи обратили внимание на исчезновение премьера из публичного пространства, в связи с чем возникли предположения о его ранении или даже гибели. А после того, как вечером 13 марта Нетаньяху впервые с начала операции против Ирана дал пресс-конференцию, в соцсетях появились утверждения о том, что это видео сгенерировано ИИ. Сторонники этой версии настаивали, что на одном из кадров у Нетаньяху якобы видно шесть пальцев на руке.

На видео с опровержением Нетаньяху забирает у кассы заказанный кофе, в этот момент голос за кадром просит прокомментировать интернет-слухи о его гибели. В ответ премьер обыгрывает слово "мертв", которое в переносном смысле на иврите может иметь значение "быть без ума от чего-то". "Я до смерти люблю кофе. Я до смерти люблю наш народ. Потрясающее поведение людей", - ответил с улыбкой Нетаньяху.

Далее он в шутку предложил пересчитать его пальцы и показал в объектив по очереди обе свои руки. Затем он пообщался на камеру с работниками кофейни и отметил стойкость израильского народа в военное время. "Мы делаем то, чем я сейчас не могу поделиться. Но мы наносим мощные удары и по Ирану, и по Ливану", - сказал премьер. "Спасибо за кофе, он отличный", - заметил он в конце ролика.

На видео четко виден логотип заведения - это кофейня Sataf, расположенная в окрестностях Иерусалима. У себя в соцсетях администрация Sataf также разместила несколько публикаций о визите Нетаньяху, в том числе фотографии прибытия его кортежа с охраной и несколько снимков самого премьера с разных ракурсов.