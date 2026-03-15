Иран нанес удары по базам США и Израиля

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) обстрелял военные базы США в странах Персидского залива и региональный командный центр Израиля.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении КСИР.

Согласно информации, КСИР завершил 53-й этап военной операции "Истинное обещание 4". На этом этапе были также обстреляны позиции американских военных на военной авиабазе Аль-Дафра, которая играет роль в обеспечении поддержки и предоставлении информации для авиаударов по Ирану.

Сообщается, что на этом этапе было использовано 10 гиперзвуковых ракет "Фаттах", ракет "Кадр" и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.