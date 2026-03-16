НАТО ждет плохое будущее

Североатлантический альянс ждет "очень плохое будущее", если государства-члены не окажут помощь США в разблокировке Ормузского пролива.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью британской газете Financial Times американский лидер Дональд Трамп.

"Если не поступит ответа [на призыв присоединиться к усилиям в Ормузском проливе] или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО", - сообщил глава Белого дома.

"У нас есть такая штука как НАТО. Мы были очень милы. Мы не должны были помогать им (союзникам по НАТО- прим. ТАСС) с Украиной. Украина находится в тысячах километров от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами", - сказал Трамп.

Он добавил, что заинтересован в любом виде помощи, в том числе в отправке минных тральщиков в регион. Американский лидер также дал понять, что спецназовцы из европейских стран могли бы быть использованы для ликвидации иранских военнослужащих, которые запускают беспилотники или устанавливают мины в Персидском заливе.