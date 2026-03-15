Россия объявила о закрытии своего консульства в Исфахане

Генеральное консульство России в Исфахане объявило о временной приостановке работы. Соответствующее уведомление размещено в Telegram-канале дипломатического представительства. Решение принято на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

"В связи с текущей ситуацией Генконсульство России в Исфахане временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.