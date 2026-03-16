Трамп призвал арабские страны объединиться против Ирана

Американский президент Дональд Трамп полагает, что арабским государствам следует присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил 15 марта в интервью телеканалу C14.

"Чтобы Ормузский пролив оставался открытым, ответ - да, они должны присоединиться", - привел телеканал слова американского лидера об арабских странах. По мнению президента США, государства, которые рассчитывают получать поставки нефти через Ормузский пролив, "должны активно участвовать в борьбе" против Ирана.

Как отмечает телеканал, глава Белого дома отказался сказать, может ли Вашингтон принять силовые меры против шиитской организации "Хезболлах" или йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов). "В данный момент я не могу ответить на этот вопрос", - приводятся в публикации слова главы вашингтонской администрации.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.