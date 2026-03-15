"Барселона" разгромила "Севилью"

"Барселона" одержала крупную победу над "Севильей" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 5:2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, у хозяев хет-трик оформил Рафиния, дважды забив с пенальти и один раз - с игры. Также у сине-гранатовых по голу на свой счет записали Дани Ольмо и Жоау Канселу. У гостей отличились Осо и Джибриль Соу.

"Барселона" набрала 70 очков и укрепила лидерство в турнирной таблице Ла лиги. "Севилья" (31 очко) располагается на 14-й строчке.