"Барселона" разгромила "Севилью" - ВИДЕО
"Барселона" одержала крупную победу над "Севильей" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 5:2.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, у хозяев хет-трик оформил Рафиния, дважды забив с пенальти и один раз - с игры. Также у сине-гранатовых по голу на свой счет записали Дани Ольмо и Жоау Канселу. У гостей отличились Осо и Джибриль Соу.
"Барселона" набрала 70 очков и укрепила лидерство в турнирной таблице Ла лиги. "Севилья" (31 очко) располагается на 14-й строчке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре