400-я волна ударов Израиля по Ирану

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) завили, что с начала израильской операции "Рык льва" против Ирана израильские ВВС нанесли 400 волн авиаударов по целях в центральном и западном частях Ирана.

Как передает Day.Az, в заявлении отмечается, что за последние сутки истребители нанесли удары по более чем 200 объектам на западе и в центре Исламской республики.

Среди уничтоженных целей были десятки пусковых установок баллистических ракет, некоторые из которых были готовы к запуску в направлении Израиля, а также площадки запуска и места хранения вооружения.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.