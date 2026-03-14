https://news.day.az/society/1822240.html Угарный газ убил женщину в Нефтчале В Нефтчалинском районе 38-летняя женщина скончалась в результате отравления угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гольтуг Нефтчалинского района. По имеющейся информации, жительница села Лятафят Ингилаб гызы Аббасова 1988 года рождения была обнаружена мертвой в своем доме.
Угарный газ убил женщину в Нефтчале
В Нефтчалинском районе 38-летняя женщина скончалась в результате отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гольтуг Нефтчалинского района.
По имеющейся информации, жительница села Лятафят Ингилаб гызы Аббасова 1988 года рождения была обнаружена мертвой в своем доме. Предварительно установлено, что она погибла в результате отравления угарным газом.
По данному факту в прокуратуре Нефтчалинского района проводится расследование.
