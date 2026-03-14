Угарный газ убил женщину в Нефтчале

В Нефтчалинском районе 38-летняя женщина скончалась в результате отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гольтуг Нефтчалинского района.

По имеющейся информации, жительница села Лятафят Ингилаб гызы Аббасова 1988 года рождения была обнаружена мертвой в своем доме. Предварительно установлено, что она погибла в результате отравления угарным газом.

По данному факту в прокуратуре Нефтчалинского района проводится расследование.