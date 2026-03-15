Вечерний Баку под шедевры Моцарта, Прокофьева и Бюльбюльоглу

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялась концертная программа Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. За дирижёрским пультом в этот вечер стоял Муртуза Бюльбюль, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Первое отделение концерта открылось увертюрой к знаменитой опере "Волшебная флейта" великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Произведение задало торжественное и динамичное настроение всему музыкальному вечеру. Продолжением программы стал Концерт №5 для скрипки с оркестром (ля мажор) Моцарта. Солистом трёхчастного произведения выступил приглашённый из России известный скрипач Даниил Коган. Его виртуозное исполнение, тонкое чувство стиля и выразительность звучания были тепло встречены публикой.

Во втором отделении прозвучали пять фрагментов из знаменитого балета "Ромео и Джульетта" великого русского композитора Сергей Прокофьева. В программе были представлены известные эпизоды - "Утро", "Джульетта-девочка", "Монтекки и Капулетти", "Сцена разлуки" и "Смерть Тибальда". Эти музыкальные картины передали драматизм и эмоциональную глубину легендарной истории. Завершением вечера стал Концерт для скрипки с оркестром легендарного азербайджанского композитора Полада Бюльбюльоглу. Солистом произведения вновь выступил Даниил Коган, продемонстрировав яркое и вдохновенное исполнение.

Богатая и разнообразная программа была встречена слушателями с большим интересом и сопровождалась аплодисментами. Музыкальный вечер подарил ценителям искусства редкую возможность в одном концерте услышать выдающиеся произведения европейской классики и азербайджанской композиторской школы.

