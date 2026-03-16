Президент "Барселоны" переизбран на третий срок
Жоан Лапорта в третий раз выиграл выборы на пост президента "Барселоны", сообщает пресс‑служба каталонского.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, голосование прошло в воскресенье, Лапорта набрал более 66% голосов. Он будет возглавлять каталонский клуб до 2031 года.
Его конкурент, Виктор Фонт, получил чуть более 30% голосов.
Это третий срок Лапорты (2003-2010, 2021-2026), хотя еще в декабре 63‑летний испанец заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок в 2026 году.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре