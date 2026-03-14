Кресты, выжженные фантазией: как USCIRF сочиняет обвинения против Азербайджана

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Очередной доклад USCIRF оказался не правозащитным документом, а политически заряженным памфлетом, в котором Азербайджан вновь пытаются выставить удобной мишенью для идеологического обстрела. Под прикрытием громких слов о свободе вероисповедания американская комиссия выдвигает тяжелые обвинения, опираясь на эмоциональные формулировки, спорные интерпретации и откровенно тенденциозный подход. Самый скандальный тезис - о том, что армянским заключенным в Азербайджане якобы выжигали татуировки с крестами, - подается почти как установленный факт, хотя на деле это политически окрашенный набор обвинений, встроенный в общую линию давления на Баку. Перед нами не беспристрастный мониторинг, а попытка придать политическим обвинениям вид морального приговора.

Примечательно, что наряду с этими обвинениями в доклад включено и особое мнение председателя USCIRF Вики Хартцлер, которая требует перевести Азербайджан из списка стран особого наблюдения в еще более жесткую категорию государств, якобы систематически нарушающих религиозные свободы. Схема очевидна: сначала формируется обвинительный фон, затем на него накладываются максимально резкие политические выводы, которые подаются как голос совести и права.

Однако за этой риторикой все отчетливее просматривается другое лицо USCIRF - не нейтрального наблюдателя, а американского идеологического инструмента, где факты нередко подменяются политическими конструкциями. Именно поэтому новый выпад комиссии против Азербайджана требует не эмоциональной реакции, а внимательного и детального разбора.

USCIRF любит говорить от имени свободы, нравственности и универсальных ценностей. Но если снять с этой структуры ритуальный покров благочестия, под ним обнаруживается не храм беспристрастной экспертизы, а американский политико-идеологический механизм давления, который под видом защиты религиозной свободы формирует моральную маркировку государств в интересах Вашингтона.

Важно помнить: USCIRF сама определяет себя как независимую двухпартийную комиссию, созданную законом IRFA 1998 года, которая мониторит свободу религии за рубежом и дает рекомендации президенту, госсекретарю и Конгрессу США. Ключевое слово здесь - "рекомендует". Это консультативный орган, а не международный трибунал. Его выводы не обязательны для Госдепартамента, который неоднократно не следовал рекомендациям комиссии.

Именно этот орган сегодня пытается разыграть спектакль морального возмущения вокруг Азербайджана. При этом самая громкая формула про "выжигание крестов на татуировках" содержится не в международном расследовании, не в судебном решении и не в заключении комиссии ООН, а в индивидуальном особом мнении председателя USCIRF Вики Хартцлер.

Это принципиально важно. В самом годовом докладе прямо указано, что каждый комиссар имеет право включать в отчет собственные индивидуальные мнения. В отчете за 2026 год такие мнения приложены, в том числе, к разделу об Азербайджане. Иными словами, речь идет не о консенсусе всей комиссии, а о политически окрашенном отдельном заявлении.

Именно в этом мнении содержится призыв перевести Азербайджан из списка стран особого наблюдения в категорию стран, вызывающих особую озабоченность, а также формула о "burning" и "erasure of cross tattoos". Частная позиция подается так, будто речь идет об окончательно установленном международном факте.

Когда столь тяжелые обвинения выдвигаются без представления в тексте доклада проверяемой доказательной базы, без раскрытого стандарта верификации и без судебного установления, это уже не строгая правозащитная работа, а агитационный жанр. Моральный пафос заменяет доказательство, а эмоциональный образ вытесняет юридическую точность.

При этом USCIRF включает тему религиозной свободы в гораздо более широкий пакет претензий: независимые СМИ, ICRC, гражданское общество, санкции, Section 907, резолюции и слушания в Конгрессе. То есть речь идет не об узком анализе религиозных свобод, а о гибридном пакете давления, где религиозная тематика служит частью более широкой политической линии.

Формально USCIRF независима от Госдепартамента, но встроена в американскую государственную систему и финансируется государством. Она создана актом Конгресса и адресует рекомендации американской власти. Это не международный орган и не универсальный институт, а элемент американской инфраструктуры внешнеполитического влияния.

Особенно заметно это на фоне самих Соединенных Штатов. В 2025 году Вашингтон отказался участвовать в ключевом обзоре ООН по правам человека, что вызвало критику правозащитников и структуры ООН по правам человека. В те же годы в США продолжались конфликты на стыке религии и политики, а Council on American-Islamic Relations сообщил о рекордных 8 683 жалобах на антимусульманские и антиарабские инциденты в 2025 году.

Нельзя не отметить и фигуру нынешнего председателя USCIRF Вики Хартцлер - бывшей конгрессвумен от Миссури, назначенной в комиссию спикером палаты Майком Джонсоном в 2024 году. Это политик с ярко выраженной мировоззренческой позицией, а не нейтральный эксперт международного права. И именно ее отдельное мнение стало источником наиболее резких тезисов против Азербайджана.

При этом обвинения в предвзятости в адрес USCIRF звучали и раньше. Индия публично называла религиозные отчеты США предвзятыми и не отражающими реальную социальную картину страны. В 2025 году индийский МИД вновь обвинил USCIRF в политически мотивированных оценках. Нигерия в конце 2025 года также отвергла американскую квалификацию по религиозной свободе как основанную на дезинформации.

Если же говорить о содержании доклада, USCIRF заявляет о "стирании более 2 000 лет христианского присутствия" и разрушении религиозных объектов в Карабахе. Однако миссия ООН, посетившая регион в октябре 2023 года, сообщала, что в осмотренных ею местах не обнаружила повреждений гражданской инфраструктуры, включая культурные и религиозные объекты. Это не снимает всех споров по теме наследия, но показывает, что источники дают разные оценки. Добросовестный аналитический орган должен был бы разграничивать подтвержденное, спорное и предположительное. USCIRF же делает ставку на максимально обвинительную риторику.

Характерен и другой контраст. Даже официальный отчет Госдепартамента США по международной религиозной свободе фиксировал, что в Азербайджане действуют сотни зарегистрированных религиозных общин. В отчете за 2022 год указывалось 993 общины, из них 37 немусульманских: 26 христианских, 8 иудейских, 2 бахаи и 1 кришнаитская. Это не означает отсутствия проблем, но и не соответствует картине почти тотального религиозного мрака, которую пытается рисовать USCIRF.

В результате получается хорошо знакомый механизм: создается обвинительная рамка, в нее помещаются реальные проблемы, спорные эпизоды и политические интересы, после чего все это называется "независимым мониторингом". Далее запускается обычная процедура - репутационное давление, санкционные призывы и медийное цитирование.

Вот и вся правда. USCIRF не сорвала маску сама. Ее срывает внимательное чтение. И под маской обнаруживается не "мировая совесть", а американский идеологический аппарат со всеми его знакомыми чертами: селективностью, самоуверенностью, санкционной жадностью, моральной асимметрией и привычкой говорить с другими тоном прокурора, не выдерживая того же стандарта к себе. Гремит громко, позирует благородно, а присмотришься внимательнее - перед тобой не алтарь права, а кафедра политического назидания.

Или же палата для одной буйнопомешанной...