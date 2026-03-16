В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлениях армянских историков об "уничтожении" их наследия в Карабахе.

Day.Az представляет публикацию:

Очередной акт великого плача: армянские историки снова расчехлили свою любимую шарманку. На манеже - слезы в три ручья и крики на весь мир: "Караул! Наше древнее наследие в Карабахе стирают в пыль!"

Сценарий не меняется столетиями - он надежен, как швейцарские часы. Стоит паре армянских семей обосноваться в любой точке вселенной - хоть на Марсе, хоть в кратере вулкана, - как уже через неделю там из-под земли, словно гриб-поганка после дождя, "прорастает" хачкар. И не просто хачкар, а обязательно "древнейший", весь в благородном мху и патине, будто его лично Ной после потопа туда воткнул. Свидетельство примерно такое: "Мы тут кофе на песке варили, когда динозавры еще яйца откладывать учились".

Это своеобразная политическая метка территории. Поставил камень с крестом - и земля автоматически переходит в разряд "исконно армянской".

Еще в XIX веке великий Илья Чавчавадзе в своей работе Армянские ученые и вопиющие камни с едким сарказмом описывал эту схему "чудесного размножения" истории. Он буквально ловил этих "деятелей" за руку - словно карманников на базаре. Делал это так метко и язвительно, что и сегодня читать одновременно смешно и горько: люди с зубилом и усердием каторжника переписывали чужую историю прямо на чужих камнях.

Прошло полтора века - а ничего не изменилось. Только теперь вместо долота у них в арсенале глянцевые отчеты, проплаченные эксперты и заискивающие доклады для западных политиков, которые в кавказской истории разбираются примерно так же, как в сортах чая на Луне.

Главное - побольше слез, побольше разговоров о "геноциде культуры", и, глядишь, в Европейский парламент проголосуют за "спасение древних армянских святынь".

А правда-то простая и колючая, как кактус: большинство этих "святынь" - наследие Кавказская Албания. И то, что делает Азербайджан сейчас, - это не "разрушение", а генеральная уборка после бардака. С памятников просто снимают фальшивые, нашлепанные вчера "слои" и те самые "вопиющие камни", о которых Чавчавадзе кричал на весь Кавказ. Это возвращение родного лица, очищенного от столетней армянской "косметики" и наглой лжи.