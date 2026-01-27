Мексика отказалась от поставки нефти на Кубу под давлением США

Государственная нефтяная компания Мексики Petroleos Mexicanos (Pemex) отказалась от планов отправить на Кубу партию нефти, которая была крайне важна для острова.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

Согласно данным, Pemex исключила запланированную на текущий месяц поставку нефти из своего графика. Изначально предполагалось, что груз будет загружен в середине января и прибудет на Кубу до конца месяца. Однако поставка была отменена без объяснения причин.

Pemex и Министерство энергетики Мексики не ответили на запросы журналистов о причинах такого решения.

Отказ от поставки произошел на фоне усиления давления на Кубу со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп заявил, что поставки нефти и финансовая поддержка острова должны быть полностью прекращены. В публикации в социальной сети Truth Social он подчеркнул, что "не будет больше ни нефти, ни денег для Кубы", и призвал власти острова к заключению сделки "пока не стало слишком поздно".

До этих заявлений президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщала, что страна намерена продолжать поставки нефти на Кубу в рамках гуманитарной помощи. Куба на протяжении длительного времени сталкивается с перебоями в электроснабжении, а также с дефицитом топлива и продовольствия.

Мексика начала поставлять нефть на Кубу в 2023 году после того, как Венесуэла сократила экспорт из-за падения собственной добычи. По данным Bloomberg, в прошлом году Pemex отправляла в среднем по одному танкеру в месяц, что эквивалентно примерно 20 тысячам баррелей нефти в сутки.

Отмененная партия должна была быть загружена в середине января на судно Swift Galaxy, однако груз был исключен из расписания без каких-либо официальных пояснений.