В Баку состоялся брифинг глав МИД Азербайджана и Израиля

В Баку состоялся совместный брифинг с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на брифинге обсуждались двусторонние отношения между странами, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Выступая на мероприятии, Джейхун Байрамов заявил, что отношения между Азербайджаном и Израилем развиваются в позитивном ключе из года в год и охватывают различные сферы.

Министр отметил, что сегодня отношения между двумя государствами имеют стратегическое значение.

"Несколько дней назад в Давосе также состоялась встреча лидеров двух стран. Периодически проводятся политические консультации между министерствами иностранных дел. Действуют Межправительственная комиссия и Межпарламентская группа дружбы", - сказал Байрамов.

Он добавил, что между двумя странами подробно обсуждалось развитие экономических связей, договоров и проектов, а также новые возможности и перспективы.

"В Баку проводится экономический форум, и министр также примет в нем участие", - отметил министр.

Байрамов сообщил, что в 2025 году количество туристов из Израиля, прибывших в Азербайджан, удвоилось по сравнению с 2024 годом.

По его словам, в настоящее время между Азербайджаном и Израилем выполняется 20 рейсов.

"В зависимости от результатов переговоров ожидается увеличение их числа", - отметил министр.

Гидеон Cаар, в свою очередь, отметил, что Израиль заинтересован в инвестициях в Азербайджан, а также готов делиться своими знаниями и опытом.

По его словам, Израиль намерен вывести экономические отношения с Азербайджаном на новый уровень.

"Именно поэтому я прибыл в Баку с высокопоставленной делегацией, в состав которой входят более 40 представителей израильских экономических организаций и компаний, работающих в сферах водоснабжения, кибербезопасности, здравоохранения, продовольствия, сельского хозяйства и других отраслей", - отметил Саар.

Далее, он отметил, что развитие стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем приносит значительную экономическую выгоду обеим сторонам.

По словам Г.Саара, с момента открытия посольства Израиля в Азербайджане сотрудничество между двумя странами еще больше укрепилось.

Министр отметил, что в период с 2024 по 2025 год объем торговли между Азербайджаном и Израилем значительно вырос. Так, по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами составил 360 миллионов долларов США.