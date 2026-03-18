Ребенок попросил автомобиль Президента Ильхама Алиева - интересные кадры визита главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в Ходжавенд - ВИДЕО
Как мы сообщали ранее, 18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Ханоба Ходжавендского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем глава государства и Первая леди побывали в доме переехавшего в село Бейбалы Гасымова.
Так, маленький представитель семьи сел в машину Президента Ильхама Алиева. Уже выходя из автомобиля, ребенок попросил машину главы государства, что вызвало теплую реакцию со стороны Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.
Представляем кадры этого искреннего момента:
