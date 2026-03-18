"Барселона" готовит новый контракт для главного тренера

Футбольный клуб "Барселона" работает над продлением контракта с главным тренером Хансом-Дитером Фликом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, по данным издания Topskills Sport UK, каталонский клуб намерен сохранить немецкого специалиста и предлагает ему новое соглашение до лета 2030 года.

Руководство "сине-гранатовых" довольно работой наставника. На прошлой неделе состоялась встреча представителей клуба с агентами тренера, на которой обсуждались условия нового контракта.

При этом сам Флик не спешит с окончательным решением и намерен дождаться завершения текущего сезона, чтобы оценить ситуацию.

На данный момент "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, набрав 70 очков и опережая "Реал" на четыре балла.