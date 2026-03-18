Опера «Аршин мал алан» на ванкуверской сцене

В театре Терри Фокса в канадском городе Ванкувер поставлена оперетта "Аршин мал алан" гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, показ спектакля был организован Азербайджанским ансамблем музыки и танца "Тебриз" и Тюркского фонда искусства и культуры Turkuaz при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и компании EventTop Cloud Services.

Роли в спектакле, поставленном в современном стиле, исполнили члены Азербайджанского ансамбля музыки и танца "Тебриз".