Алена Алиева посетила Новрузовскую ярмарку - ФОТО
18 марта Алена Алиева и исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров посетили Новрузовскую ярмарку, организованную на территории Приморского национального парка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гости ознакомились с павильонами ярмарки и попробовали представленные угощения.
Особое внимание было уделено также деятельности киоска первого в Азербайджане инклюзивного кафе "Кашалата", сотрудникам кафе были адресованы поздравления, выражены пожелания успехов в дальнейшей работе.
Гости также посетили развлекательную зону, организованную на территории ярмарки, и приняли участие в конкурсах с призами.
Алена Алиева сфотографировалась с посетителями и участниками, ей были вручены подарки.
