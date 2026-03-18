В некоторых частях Хырдалана временно не будет света

В некоторых частях Хырдалана будет временно приостановлена подача электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что с целью повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на нагрузку 19 марта на территории Абшеронского районного управления энергоснабжения и сбыта будут проведены ремонтно-профилактические работы.

В связи с этим с 00:30 до 02:30 будет ограничена подача электроэнергии на улицах Зимистана Гурбанова, Саттара Бахлулзаде, Вели Ахундова, Гасана Алиева, Ровшана Алиева, Ахмеда Джавада, Низами, Рашида Бейбутова, а также на части проспекта Гейдара Алиева.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением, говорится в сообщении.