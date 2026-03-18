Дональд Трамп экстренно изменил столетний закон

Президент США Дональд Трамп подписал временное решение об ослаблении действия Закона Джонса сроком на 60 дней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, мера направлена на снижение стоимости перевозки нефти, газа и других товаров, а также на смягчение последствий роста цен на энергоносители на фоне конфликта с Ираном.

Согласно решению, иностранным судам временно разрешено осуществлять перевозки между портами США. В обычных условиях закон 1920 года требует, чтобы такие перевозки выполнялись исключительно судами, построенными, зарегистрированными и принадлежащими США.

В рамках послабления от этих требований освобождаются отдельные виды грузов, включая уголь, сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, удобрения и другие энергетические ресурсы.

Отмечается, что принятые меры направлены на снижение давления на нефтяные цены, особенно на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива, через который ранее проходило около 15 миллионов баррелей нефти в сутки. На этом фоне цена нефти марки Brent на мировом рынке выросла до 109 долларов за баррель после угроз Ирана нанести удары по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива в ответ на атаку по месторождению "Южный Парс".

Ранее мы сообщали, что Израиль нанес авиаудары по газовому месторождению "Южный Парс" в иранской провинции Бушер на юго-западе страны.