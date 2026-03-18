https://news.day.az/world/1823077.html Иран выпустил четыре ракеты по Эр-Рияду - ВИДЕО В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде зафиксированы попытки ракетной атаки со стороны Ирана. Как сообщает Day.Az, по данным Министерства обороны Саудовской Аравии, в направлении города были запущены четыре баллистические ракеты. Отмечается, что все цели были своевременно обнаружены и перехвачены средствами противовоздушной обороны.
Иран выпустил четыре ракеты по Эр-Рияду - ВИДЕО
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде зафиксированы попытки ракетной атаки со стороны Ирана.
Как сообщает Day.Az, по данным Министерства обороны Саудовской Аравии, в направлении города были запущены четыре баллистические ракеты.
Отмечается, что все цели были своевременно обнаружены и перехвачены средствами противовоздушной обороны.
Обломки сбитых ракет упали в различных районах столицы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре