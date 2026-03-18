Иран выпустил четыре ракеты по Эр-Рияду

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде зафиксированы попытки ракетной атаки со стороны Ирана.

Как сообщает Day.Az, по данным Министерства обороны Саудовской Аравии, в направлении города были запущены четыре баллистические ракеты.

Отмечается, что все цели были своевременно обнаружены и перехвачены средствами противовоздушной обороны.

Обломки сбитых ракет упали в различных районах столицы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.