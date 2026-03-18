Шри-Ланка ввела распределение топлива по номерным знакам машин, чтобы сократить многометровые очереди на заправках, как в Таиланде. Водители будут получать бензин в зависимости от чётных и нечётных цифр номера.

По словам туристов, 70% заправок на шоссе от Хиккадувы до Унаватуны закрыты - работает только одна из трёх. В Батаполе и Эльпитьи тоже закрыты. На заправке в Велигаме очередь достигает около 300 метров. Водителям арендных скутеров и авто выдают QR-коды для заправки, но только на определённых станциях и после ожидания в очереди. Люди получают СМС о наличии бензина, но толкучка начинается с утра. Иногда её контролирует полиция.

Цейлонская нефтяная корпорация (CPC) объявила, что теперь бензин будут выдавать в зависимости от последней цифры номера. Авто с чётными заправляются в чётные дни, с нечётными - в нечётные. Так власти хотят сократить очереди и упорядочить распределение топлива на фоне глобального энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке.