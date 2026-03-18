Дома без документов получат шанс на легализацию

В Азербайджане начинается новый этап оформления тысяч частных жилых домов, которые до сих пор не имеют документов. Согласно отчету Кабинета Министров о деятельности на 2025 год, представленному в Милли Меджлис, были раскрыты виды документов, необходимых для получения свидетельства о праве собственности.

Как сообщает Day.Az, одной из основных причин, по которой свидетельства не выдавались, является строительство некоторых домов в опасных зонах - вблизи высоковольтных линий электропередач, газопроводов и железнодорожных путей. Кроме того, в ряде случаев наблюдаются несоответствия в земельных, строительных и технических документах.

Для подтверждения права собственности необходимо полностью предоставить земельные документы, разрешение на строительство, техническую документацию и картографические данные. Соответствующие механизмы исполнения уже действуют, и гражданам предоставлены рекомендации по сбору необходимых документов.

По мнению экспертов, внедрение новых механизмов станет важным шагом в решении проблемы домов без документов. Отмечается, что разрешения и распоряжения, выданные различными учреждениями до 2001 года, уже регистрируются, и на сегодняшний день более 9 000 документов поставлены на учет.

В целом ожидается поэтапное оформление примерно 100 тысяч частных жилых домов по всей стране.

Этот процесс может способствовать легализации домов, где фактически проживают граждане, защите их права собственности, а также более прозрачному проведению сделок купли-продажи и регистрации. При этом вопросы, касающиеся зданий, расположенных в опасных зонах, будут рассматриваться отдельно.