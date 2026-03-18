Состоится Baku Open по настольному теннису

В Баку состоится международный турнир по настольному теннису Baku Open, посвященный столетнему юбилею Международной федерации настольного тенниса и выбору Баку "Мировой столицей спорта 2026 года".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, соревнования пройдут в спортивном комплексе "Шуа".

В турнире примут участие спортсмены-любители, которые продемонстрируют свое мастерство в различных возрастных категориях. Члены национальной сборной Азербайджана выступят исключительно в парных разрядах.

Соревнования состоятся в два этапа: 4-5 апреля и 11-12 апреля. Призовой фонд турнира составит 3000 манатов.

Желающие принять участие в Baku Open могут подать заявку через Федерацию настольного тенниса Азербайджана. Регистрация участников открыта до начала соревнований. Проведение турнира в Баку способствует популяризации настольного тенниса в Азербайджане и создает условия для развития любительского спорта среди жителей столицы.