Кадры взрывов и пожара на ключевых газовых объектах в иранском Ассалуйе - ВИДЕО
В Сети появились кадры взрывов и пожара на ключевых газовых объектах в иранском Ассалуйе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Согласно сообщениям иранского агентства Fars, удары пришлись по резервуарам и перерабатывающим заводам, расположенным на побережье Персидского залива. Данный регион является стратегически важным узлом, обеспечивающим эксплуатацию крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс. Ассалуйе играет критическую роль в экономике Ирана, так как здесь сосредоточены основные нефтехимические мощности и экспортный порт для сжиженного природного газа.
