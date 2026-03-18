Азербайджан нарастил добычу газа с начала года

В январе-феврале текущего года в Азербайджане добыча природного газа составила 8,187 миллиарда кубометров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, данный показатель вырос на 182 миллиона кубометров, или на 2,3 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-феврале 2025 года объем добычи составлял 8,006 миллиарда кубометров.

Так, за отчетный период было добыто 6,497 миллиарда кубометров товарного природного газа, что на 187 миллионов кубометров, или на 3 процента больше в годовом выражении. За тот же период прошлого года данный показатель находился на уровне 6,310 миллиарда кубометров.

Отметим, что общий объем производства в добывающей промышленности Азербайджана составил 5,2 миллиарда манатов, увеличившись на 0,3 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.