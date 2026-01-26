Новое правило обрадует пенсионеров

В Азербайджане вновь обсуждается механизм увеличения пенсий граждан, которые после назначения трудовой пенсии по возрасту продолжают работать. В соответствии с действующим законодательством пенсионный капитал, накопленный работающими пенсионерами, пересчитывается раз в 6 лет и добавляется к пенсии.

Депутат Милли Меджлиса Вюгар Байрамов предложил изменить данный механизм и осуществлять повышение пенсий в более короткие сроки. По его предложению, использование пенсионного капитала должно осуществляться не 2 раза по 6 лет, а 3 раза по 4 года.

Многих интересует, как повлияет на ежемесячный размер пенсии работающих пенсионеров пересчет их пенсии раз в 4 года вместо одного раза в 6 лет?

Как передает Day.Az, комментируя этот вопрос для Sfera.az, экономист Асиф Ибрагимов отметил, что перерасчет пенсий работающих пенсионеров раз в 4 года позволит им быстрее получать увеличение ежемесячных выплат.

"Хотя в долгосрочной перспективе, например за 12 лет, с точки зрения общего объема роста пенсии существенной разницы не возникает, новый механизм обеспечит пенсионерам возможность более раннего использования накопленного ими пенсионного капитала", - сказал Ибрагимов.

По мнению специалиста, 4-летний механизм создаст условия для лучшей защиты доходов пенсионеров от инфляционного воздействия.

"Процесс позволит усилить принцип социальной справедливости и сделать рост пенсий ощутимым в реальном времени. Такой подход, наряду с повышением финансовой устойчивости пенсионеров, будет способствовать росту социального благосостояния. Отмечу, что, несмотря на то что внедрение предложения создаст для государственного бюджета более частые финансовые обязательства, с социальной точки зрения данный механизм оценивается как более гибкий и справедливый", - заключил экономист.