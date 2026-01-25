Актриса Масума Бабаева похоронена

Актриса Масума Бабаева похоронена на кладбище посёлка Ени Сураханы.

Как передает Day.Az, в похоронах приняли участие члены семьи покойной, сотрудники Министерства культуры и коллеги актрисы по творчеству.

Церемония прощания с Масумой Бабаевой прошла в её доме.

Напомним, что актриса скончалась накануне после продолжительной болезни. 