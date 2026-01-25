https://news.day.az/culture/1811800.html

Актриса Масума Бабаева похоронена

Актриса Масума Бабаева похоронена на кладбище посёлка Ени Сураханы. Как передает Day.Az, в похоронах приняли участие члены семьи покойной, сотрудники Министерства культуры и коллеги актрисы по творчеству. Церемония прощания с Масумой Бабаевой прошла в её доме. Напомним, что актриса скончалась накануне после продолжительной болезни.