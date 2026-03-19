Катар объявил двух иранских атташе персонами нон грата Катар объявил военного атташе и аташе по безопасности Иранского посольства в стране персонами нон грата. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара.
"Военный атташе и атташе по вопросам безопасности при посольстве, а также сотрудники соответствующих офисов объявлены персонами нон грата, и Катар требует, чтобы они покинули территорию страны в срок не более 24 часов", - говорится в заявлении ведомства в социальных сетях.
Напомним, что ранее Иран нанес ракетные удары по нефтегазовой инфраструктуре Катара в промышленном городе Рас-Лаффан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре