https://news.day.az/world/1823078.html Пожар вспыхнул на НПЗ в Катаре после ракетной атаки - ВИДЕО На одном из объектов нефтегазовой инфраструктуры Катара произошел пожар после ракетной атаки со стороны Ирана. Как сообщает Day.Az, по информации компании QatarEnergy, удары пришлись по промышленному городу Рас-Лаффан, что привело к возгоранию и серьезным повреждениям. На место оперативно прибыли экстренные службы.
Пожар вспыхнул на НПЗ в Катаре после ракетной атаки - ВИДЕО
На одном из объектов нефтегазовой инфраструктуры Катара произошел пожар после ракетной атаки со стороны Ирана.
Как сообщает Day.Az, по информации компании QatarEnergy, удары пришлись по промышленному городу Рас-Лаффан, что привело к возгоранию и серьезным повреждениям.
На место оперативно прибыли экстренные службы. Отмечается, что весь персонал был эвакуирован и находится в безопасности.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.
