Пожар вспыхнул на НПЗ в Катаре после ракетной атаки

На одном из объектов нефтегазовой инфраструктуры Катара произошел пожар после ракетной атаки со стороны Ирана.

Как сообщает Day.Az, по информации компании QatarEnergy, удары пришлись по промышленному городу Рас-Лаффан, что привело к возгоранию и серьезным повреждениям.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Отмечается, что весь персонал был эвакуирован и находится в безопасности.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.