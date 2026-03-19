Гороскоп на 19 марта

Сегодня звезды гороскопа советуют потратить на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных. День склоняет к радикализму и крайностям, так что любое недовольство будет сопровождаться безапелляционностью суждений и нежеланием идти даже на малейший компромисс. Не то что переспорить, а даже договориться с кем-либо сегодня будет крайне сложно. Впрочем, день может оказаться довольно продуктивным - достаточно направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела., передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня в голосе Овна будут то и дело звенеть командирские нотки: он способен горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет Овна стопроцентной уверенностью в том, что он делает, поэтому нежелание окружающих ему помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Овну стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ним рядом. В конце концов, он ведь не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?

Телец

Сегодня - хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то - если, конечно, такая необходимость у Тельца есть. То, о чем Телец не решался поговорить, вопросы, которые он стеснялся задать, - все это сегодня он может сделать без опаски. День склоняет Тельца к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет ему поговорить без претензий, по душам, даже на самые щекотливые темы.

Близнецы

Сегодня уверенность Близнецов в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем они были убеждены на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как они думали, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, Близнецы и сами пересмотрят свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, сегодня Близнецам следует быть готовым к переменам, даже если это "всего лишь" перемены в их голове.

Рак

Сегодня Рак будет склонен досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе! Неясность в делах или в словах будет его раздражать, заставляя Рака вникать до тех пор, пока для него не останется белых пятен. Это позволит ему избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Рак издевается над ними, - такую массу уточняющих вопросов он способен сегодня задать!

Лев

Сегодня Лев должен решить, от чего ему уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, его тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно! Возможно, сегодня Льву придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы!

Дева

Сегодня Дева не будет склонна к компромиссам. "Да" - значит "да", "нет" - значит "нет", все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет Деву к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые ее попытки выяснить отношения закончатся спором. Чтобы этого избежать, Деве следует избавиться от иллюзии, что она может кому-то что-то доказать - сегодня это точно не получится.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам не спешить с принятием любых серьезных решений - лучше потратить время на то, чтобы собрать "доказательную базу". Скорее всего, Весы чего-то не предусмотрели или не владеют всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, им сегодня надо собрать воедино все кусочки паззла: поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты. Только после этого Весы могут смело бросаться в бой!

Скорпион

Сегодня Скорпиону, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Он может сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет ему новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило Скорпиона из колеи, звезды гороскопа советуют ему сегодня быть готовым к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.

Стрелец

Сегодня в общении с окружающими Стрелец способен упрямо стоять на своем! В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет его этот день, не удивительно, если Стрелец станет источником жарких конфликтов. Звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня держать свое драгоценное "единственно верное" мнение при себе, а если все-таки высказал - быть готовым пойти на компромисс и даже извиниться.

Козерог

Сегодня у Козерога все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол! День склоняет его к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому Козерог будет изо всех сил пытаться навести чистоту. Впрочем, не меньше обычной грязи (а может быть, даже больше) его способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Козерог сегодня сможет удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.

Водолей

Сегодня Водолей способен проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул! Это может привести его к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательный Водолей сегодня имеет шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы. Ну а что касается людей вокруг, то им не позавидуешь, - сегодня у них от Водолея просто не существует тайн!

Рыбы

Сегодня Рыбы могут оказаться втянутыми в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно - от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. Звезды гороскопа советуют Рыбам не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах - обиды и взаимные претензии сегодня могут завести вас слишком далеко.