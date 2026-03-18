https://news.day.az/world/1823079.html В МАГАТЭ рассказали о последствиях ракетного удара по АЭС в Иране Здание на территории атомной электростанции "Бушер" в Иране было разрушено в результате ракетного удара. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам генерального директора агентства Рафаэль Гросси, несмотря на разрушения, сам реактор и персонал станции не пострадали.
В МАГАТЭ рассказали о последствиях ракетного удара по АЭС в Иране
Здание на территории атомной электростанции "Бушер" в Иране было разрушено в результате ракетного удара.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
По словам генерального директора агентства Рафаэль Гросси, несмотря на разрушения, сам реактор и персонал станции не пострадали.
Он подчеркнул, что любые атаки на объекты атомной энергетики являются недопустимыми, поскольку нарушают семь основных принципов ядерной безопасности в условиях вооруженных конфликтов.
