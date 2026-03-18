В МАГАТЭ рассказали о последствиях ракетного удара по АЭС в Иране

Здание на территории атомной электростанции "Бушер" в Иране было разрушено в результате ракетного удара.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

По словам генерального директора агентства Рафаэль Гросси, несмотря на разрушения, сам реактор и персонал станции не пострадали.

Он подчеркнул, что любые атаки на объекты атомной энергетики являются недопустимыми, поскольку нарушают семь основных принципов ядерной безопасности в условиях вооруженных конфликтов.