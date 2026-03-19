"Бавария", "Атлетико" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых еще три клуба оформили выход в четвертьфинал турнира.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, мюнхенская "Бавария" разгромила "Аталанту" со счетом 4:1. Дубль оформил Гарри Кейн, еще по голу забили Ленарт Карл и Луис Диас. С учетом победы в первом матче 6:1 немецкий клуб уверенно прошел дальше.

Мадридский "Атлетико" вышел в следующий раунд по сумме двух встреч, несмотря на поражение от "Тоттенхэма" в Лондоне со счетом 2:3. В первой игре испанцы добились крупной победы 5:2 и обеспечили себе путевку в четвертьфинал, где сыграют с "Барселоной".

"Ливерпуль" в ответной встрече не оставил шансов "Галатасараю", разгромив соперника на "Энфилде" со счетом 4:0. Голами отметились Доминик Собослаи, Уго Экитике, Райан Гравенберх и Мохамед Салах. По сумме двух матчей английский клуб также пробился в следующую стадию турнира.

Ранее путевку в следующую стадию оформила и "Барселона", которая разгромила "Ньюкасл" со счетом 7:2 и прошла дальше с общим счетом 8:3.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 30 мая 2026 года в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".