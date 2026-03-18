"Барселона" разгромила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Барселона" уверенно обыграла "Ньюкасл" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 7:2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, по сумме двух встреч каталонцы также оказались сильнее - 8:3, оформив выход в четвертьфинал турнира.

Счет в матче открыл Рафинья уже на шестой минуте, однако Энтони Эланга быстро восстановил равновесие и позже оформил дубль. Между его голами отличился Марк Берналь, а в концовке первого тайма Ламин Ямаль реализовал пенальти.

После перерыва "Барселона" полностью доминировала: Фермин Лопес увеличил преимущество, затем Роберт Левандовски оформил дубль, а Рафинья довел счет до разгромного.

В концовке встречи хозяева также потеряли из-за травмы голкипера Жоана Гарсию, которого заменил Войцех Щенсны.

Первая игра завершилась вничью 1:1, однако в ответной встрече "Барселона" не оставила сопернику шансов и уверенно продолжила борьбу за трофей.