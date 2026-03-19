ФРС сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.
Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.
Лишь один представитель FOMC - член совета управляющих ФРС Стивен Миран - высказался в пользу снижения ставки.
Медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка будет уменьшена на 25 б.п. в текущем году.
