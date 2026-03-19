Свыше 20 тысяч граждан Ирана пострадали при атаках США и Израиля

В ходе военных ударов США и Израиля по целям в Иране пострадали 20 617.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, такие данные привело министерство здравоохранения страны.

Согласно информации, на данный момент в больницах остаются 1 111 человек, тогда как 19 506 уже прошли лечение и были выписаны.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.