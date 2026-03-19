ВВС Израиля нанесли удары по иранской военно-морской базе на Каспии

Израильские ВВС нанесли удары по иранской военно-морской базе в городе Бандар-Анзали, расположенном на побережье Каспийского моря.

Как передает Day.Az, кадры ударов распространились в социальных сетях. 

Под удар попал также город Рашт, где расположен Военно-морской учебный центр.