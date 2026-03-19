Женщина провела полгода в тюрьме из-за ошибки ИИ

Жительница Теннесси Анджела Липпс провела почти полгода в тюрьме после того, как система распознавания лиц ошибочно связала ее с банковским мошенничеством в Северной Дакоте.

По данным полиции Фарго, программное обеспечение на основе искусственного интеллекта идентифицировало Липпс как подозреваемую при анализе видеозаписей с камер наблюдения. Женщина утверждает, что никогда не была в Северной Дакоте и не имеет отношения к преступлениям.

После ареста летом 2025 года Липпс провела около четырех месяцев в заключении без возможности внесения залога. Теперь она пытается "восстановить жизнь" после неправомерного обвинения.