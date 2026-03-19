Цены на нефть превысили $110
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $111 за баррель впервые с 9 марта 2025 года
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 00:20 по бакинскому времени, цена нефти достигла отметки $111,19 за баррель (+7,43%).
К 00:23 стоимость нефти замедлила рост и находилась на уровне $110,86 (+7,11%).
