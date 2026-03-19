"Ливерпуль" громит "Галатасарай"

"Ливерпуль" одержал уверенную победу над "Галатасараем" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Игра, прошедшая на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослай открыл счет на 25-й минуте. Уго Экитике удвоил преимущество хозяев на 51-й минуте, а Райан Гравенберх забил третий гол уже на 53-й минуте. Мохаммед Салах установил окончательный счет на 62-й минуте.

Следует отметить, что турецкая команда выиграла первый матч со счетом 1:0. Благодаря победе во втором матче "Ливерпуль" выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов.