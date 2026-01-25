В Польше высказались о переходе на евро

В правительстве Польши считают, что стране пока не стоит переходить на евро, поскольку быстрый рост экономики и укрепление государственных финансов делают сохранение собственной валюты - злотого - более выгодным на данном этапе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"Наша экономика сейчас явно лучше, чем у большинства стран, использующих евро. У нас появляются данные и аргументы в пользу сохранения польского злотого", - заявил изданию польский министр финансов Анджей Домбровский.

По его словам, Польша занимает верхние позиции среди экономик ЕС: государственные финансы укрепились, рынок труда стабилен, а зарплаты растут, что увеличивает налоговые поступления. Дефицит бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 6,3% ВВП, государственный долг - 59,5% ВВП, при этом Еврокомиссия (ЕК) требует не более 3% дефицита для членства в еврозоне.

Домбровский отметил, что окончательное решение о присоединении к еврозоне будет политическим и полностью зависит от польского правительства. Кроме того, Польша сосредоточена на укреплении экономики и международном статусе, включая участие в форуме "Большой двадцатки" в Майами в качестве наблюдателя.