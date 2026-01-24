Рекордные снегопады накрыли Пакистан

Рекордные за этот век снегопады продолжаются в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Day.Az, пользователей соцсетей активно делятся видео последствий стихии.

Представляем вниманию читателей эти кадры: 