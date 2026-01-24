https://news.day.az/world/1811571.html Рекордные снегопады накрыли Пакистан - ВИДЕО Рекордные за этот век снегопады продолжаются в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Как передает Day.Az, пользователей соцсетей активно делятся видео последствий стихии. Представляем вниманию читателей эти кадры:
Рекордные за этот век снегопады продолжаются в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
Как передает Day.Az, пользователей соцсетей активно делятся видео последствий стихии.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
